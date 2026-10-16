Бельгия пообещала передать Украине десять истребителей F-16 до конца года Премьер-министр Бельгии объявил о новых военных поставках для ВСУ

Москва16 окт Вести.Бельгия планирует передать Украине партию из десяти истребителей F-16 до конца 2026 года. Об этом заявил премьер-министр страны Барт Де Вевер после встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе, сообщает агентство Belga.

Глава бельгийского правительства пояснил, что сроки поставок неоднократно переносились из-за задержек с получением американских истребителей нового поколения F-35, которые должны заменить передаваемые машины. Средний возраст бельгийских F-16 составляет около 40 лет.

Изначально Брюссель обещал отправить первые самолеты еще в 2024 году, однако из-за логистических и технических нюансов график сдвинулся, и теперь власти намерены реализовать обязательства в полном объеме до конца текущего года.