Москва16 октВести.Бельгия планирует передать Украине партию из десяти истребителей F-16 до конца 2026 года. Об этом заявил премьер-министр страны Барт Де Вевер после встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе, сообщает агентство Belga.
Глава бельгийского правительства пояснил, что сроки поставок неоднократно переносились из-за задержек с получением американских истребителей нового поколения F-35, которые должны заменить передаваемые машины. Средний возраст бельгийских F-16 составляет около 40 лет.
Изначально Брюссель обещал отправить первые самолеты еще в 2024 году, однако из-за логистических и технических нюансов график сдвинулся, и теперь власти намерены реализовать обязательства в полном объеме до конца текущего года.