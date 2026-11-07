Steigan: Норвегия до сих пор не передала Украине обещанные истребители F-16

Норвегия не поставила Украине обещанные истребители Steigan: Норвегия до сих пор не передала Украине обещанные истребители F-16

Москва7 ноя Вести.Норвегия до сих пор не передала Украине шесть истребителей F-16, поставку которых анонсировала еще в 2024 году. Об этом сообщает издание Steigan.

По данным публикации интернет-проекта, из шести самолетов только два были полностью восстановлены, остальные четыре нуждались в серьезном ремонте. При этом в апреле 2026 года стало известно, что все истребители находятся в Бельгии. На двух из них проводилось обучение пилотажу украинских летчиков.

В ноябре 2026 года так и неизвестно, где, собственно, находятся эти истребители говорится в материале

Авторы статьи отмечают, что первые два самолета планировали подготовить к испытательным полетам до августа 2026 года, а работы над остальными четырьмя должны завершиться только в 2027-м.

Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша намерена передать Украине два истребителя МиГ-29 в рамках нового пакета военной помощи. По данным газеты, один самолет уже выработал летный ресурс, а второй продолжает использоваться польскими ВВС.