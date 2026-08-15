БНР: Болгария получит 8 истребителей F-16 от США только в 2030 году

Поставка американских F-16 в Болгарию перенесена БНР: Болгария получит 8 истребителей F-16 от США только в 2030 году

Москва15 авг Вести.Поставка американских истребителей F-16 Block 70 в Болгарию перенесена, страна сможет получить от США самолеты не ранее 2030 года. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на минобороны страны.

Министр обороны Болгарии Димитр Стоянов, как отмечается, обсудил поставку истребителей с представителями компании Lockheed Martin.

Представители компании сообщили о возникших трудностях в производственном процессе, из-за которых поставка самолетов Болгарии откладывается до второго квартала 2030 года. Изначально их должны были поставить в 2027 году говорится в материале

Американская сторона добавила, что новый срок поставки нельзя считать окончательным. При этом Стоянов отметил, что для Болгарии крайне важно, чтобы задержка была максимально сокращена.

Ранее болгарский парламент поддержал размещение в стране военных сил США. В конце июля первый из восьми американских самолетов-заправщиков прибыл на авиабазу Безмер.