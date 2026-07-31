На авиабазу в Болгарию прибыл первый из восьми самолетов-заправщиков ВВС США

Первый из восьми самолетов-заправщиков ВВС США прибыл в Болгарию На авиабазу в Болгарию прибыл первый из восьми самолетов-заправщиков ВВС США

Москва31 июл Вести.На авиабазу Безмер, расположенную в районе города Ямбол, прибыл первый из восьми американских самолетов-заправщиков. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение со ссылкой на Министерство обороны государства.

22 июля парламент Болгарии одобрил размещение на авиабазе Безмер американских самолетов и обслуживающего персонала численностью около 250 человек.

В ответ жители региона и представители ряда политических движений провели акции протеста у базы. По их мнению, присутствие военных США создает угрозу безопасности для местного населения и всей страны из-за возможного удара со стороны Ирана.

В свою очередь, Министерство обороны Болгарии сообщило, что профильные службы ведут ежедневный мониторинг обстановки. На данный момент, по их оценке, прямой угрозы для государства не существует.