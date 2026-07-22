Москва22 июл Вести.Болгарские парламентарии проголосовали за размещение в стране военных сил США. Информацию об этом распространило Болгарское национальное телевидение.

Речь идет о восьми самолетах Военно-воздушных сил (ВВС) США и 250 американских военных. Предполагается, что они будут размещены на аэродроме "Безмер" неподалеку от города Ямбола.

За данную инициативу отдали свои голоса 136 парламентариев из партий "Прогрессивная Болгария" и "Движение за права и свободы". При этом в голосовании не участвовали оппозиционные партии.