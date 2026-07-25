Госдеп США: Турция не соответствует требованиям для получения F-35 Госдеп США заявил, что Турция не соответствует требованиям для получения F-35

Москва25 июл Вести.Турция по-прежнему не соответствует юридическим требованиям для возобновления участия в программе истребителей F-35, говорится в письме Госдепартамента США, отправленном в Палату представителей.

Как сообщает израильское издание The Jerusalem Post, в письме от 22 июля подтверждается, что политика Вашингтона в отношении участия Турции в программе F-35 остается неизменной и полностью соответствует всем законам.

По информации газеты, передача самолетов F-35 запрещена до тех пор, пока Анкара не выполнит все требования законодательства США. Это включает в себя не только прекращение владения российской системой противовоздушной обороны С-400, но и предоставления гарантий, что Турция не будет приобретать эту систему снова, а также выполнения всех оставшихся требований по сертификации.

Турция пока не выполнила эти условия написал Государственный департамент США

В ведомстве добавили, что любой процесс, направленный на решение проблемы с С-400, должен быть "прозрачным, законным и соответствовать интересам национальной безопасности".

Контракт на поставку Россией Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 был подписан в 2017 году. Поставки начались в 2019, контракт был окончательно закрыт в 2020 году. Сразу после покупки комплексов США ввели против Турции санкции, заявив, что не потерпят значительных сделок с российскими оборонным и разведывательным секторами и исключили Турцию из программы США по созданию истребителей F-35.

В последние годы, особенно на фоне саммита НАТО в Анкаре в июле 2026-го, тема снова вышла на первый план. США дали понять: чтобы вернуться в программу F-35 и снять санкции, Турции нужно решить вопрос с С-400. В качестве вариантов обсуждались разные пути: от полного отказа от систем до их передачи третьей стране. В качестве потенциальных покупателей называли страны Персидского залива — ОАЭ или Катар.

Однако намерение США передать самолеты Турции является проблемой для Израиля, у которого и так напряженные отношения с Турцией и для которого таким образом повышаются риски безопасности.