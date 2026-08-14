Semafor: план Трампа по продаже истребителей F-35 Турции зашел в тупик

В СМИ раскрыли, почему план Трампа по продаже F-35 Турции зашел в тупик Semafor: план Трампа по продаже истребителей F-35 Турции зашел в тупик

Москва14 авг Вести.План американского лидера Дональда Трампа по продаже истребителей F-35 Турции зашел в тупик из-за требований санкционного законодательства США, давления израильского лобби и позиции Конгресса. Об этом сообщает портал Semafor.

Анкара, как отмечается, для получения доступа к F-35 должна отказаться от российских систем С-400. США и Турция рассматривают несколько вариантов решения вопроса: уничтожение систем или их продажа ОАЭ.

Планы президента Дональда Трампа продать истребители F-35 Турции остаются замороженными спустя более чем месяц после их анонсирования говорится в материале

Израильская сторона, в свою очередь, продолжает выступать против поставки F-35 Анкаре. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что передача самолетов "разрушит баланс на Ближнем Востоке".

В публикации подчеркивается, что сделка по F-35 может столкнуться с трудностями при голосовании в Конгрессе. Многие сторонники Трампа выступают за полную продажу Турцией российских систем.

Ранее газета The Washington Post написала, что некоторые законодатели в Конгрессе США как от демократов, так и от республиканцев выразили обеспокоенность по поводу возможной поставки Турции американских истребителей.