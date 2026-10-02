FT: Зеленский недоволен тем, что в Европе слишком долго ремонтируют F-16

Зеленского возмутил слишком долгий ремонт истребителей F-16 в Европе FT: Зеленский недоволен тем, что в Европе слишком долго ремонтируют F-16

Москва2 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский недоволен тем, что около половины истребителей F-16, которые есть в распоряжении украинских боевиков, слишком много времени проводят в ремонте и на техобслуживании в Европе. Это следует из материала газеты Financial Times.

Зеленский заявил, что... слишком многие из этих самолетов (сделанных в США истребителей F-16. - Прим. ред.) - около половины - долгое время проводят в ремонте и на техобслуживании в Европе говорится в материале

Свыше половины из переданных Украине реактивных истребителей F-16 выведены из боевого состояния и находятся на техническом обслуживании, писала в конце сентября газета The Wall Street Journal. Обслуживанием этих самолетов занимается бельгийская Sabena Aerospace Engineering, а сам ремонт одного F-16 может растянуться на 40 недель.

Журналисты указывали, что при таких темпах эксплуатации и обслуживания ВСУ израсходуют оставшиеся истребители уже к концу года.