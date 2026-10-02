Москва2 октВести.Коалиция по передаче Украине истребителей F-16 и подготовке пилотов так и не воплотилась в жизнь, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
В беседе с ТАСС он перечислил причины, приведшие к развалу коалиции. Ключевой из них является подготовка пилотов ВСУ для полетов на F-16. Эксперт также отметил, что передаче истребителей Украине мешают отсутствие аэродромной инфраструктуры, дороговизна технического обслуживания самолетов и поддержания их в постоянной боевой готовности.
Он указал, что возможно задействование F-16 с территории стран НАТО, но это уже будет означать прямую вовлеченность Европы в конфликт.
Конечно же, подобные аспекты тоже на повестке в обсуждении на уровне командования европейского НАТО. Но тем не менее, это очень серьезное и ответственное решение, которое с высокой долей вероятности пока вряд ли будет принятозаявил эксперт
Он также напомнил о дефиците боеприпасов в ВСУ. Поставки из-за рубежа под вопросом, поскольку "европейцы сейчас сами оголены". Степанов допустил, что F-16 могут оснастить ракетами семейства "Барракуда", которые сейчас производятся в Польше. Однако, по его словам, если это и произойдет, то будет носить лишь тестовый характер.
Ранее американские СМИ писали, что более половины из переданных Украине реактивных истребителей F-16 выведены из боевого состояния. Они находятся на техническом обслуживании, которое осуществляется бельгийской компанией по контракту США. При это бельгийские специалисты работают значительно медленнее американских.