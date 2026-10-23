Москва23 октВести.Партия авиационных боеприпасов для F‑16, переданная Украине из Дании, не сможет усилить украинскую ПВО сама по себе. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.
Он отметил, что при дефиците наземных систем ПВО и дорогих зенитных ракет ВСУ планируют направлять истребители против дронов, поражая несколько БПЛА за один вылет.
Однако эффективность такой схемы ограничена рядом факторов. Во‑первых, на Украине количество подготовленных военных летчиков да и самих самолетов остается ограниченным, а значит, круглосуточное патрулирование невозможно. Во‑вторых, не скидываем со счетов умение "Гераней" применять тактику низковысотного полета и движение десятков аппаратов "россыпью". В‑третьих, успех в перехвате дронов такого типа зависит от устойчивой работы системы раннего предупреждения и обмена данными между радарами, командными пунктами и экипажамиотметил Поддубный
По его мнению, новые боеприпасы смогут усилить ПВО киевского режима только в комплексе с другой помощью.
Передача Данией боеприпасов для F‑16 - это элемент комплексного подхода к усилению украинской ПВО, но не "волшебное решение". Датские посылки безусловно расширяют возможности ПВО противника, но их эффект может проявится только в связке с разведкой, управлением и подготовкой украинских экипажейзаключил военкор
Ранее министерство обороны Украины сообщило, что правительство Дании в ускоренном режиме передало Киеву свыше 50 тысяч боеприпасов для бортовых пушек истребителей F-16. По данным украинского ведомства, эти боеприпасы уже используются пилотами ВСУ.