Поддубный объяснил, почему боеприпасы из Дании не помогут Украине Поддубный: боеприпасы из Дании вряд ли усилят украинскую ПВО

Москва23 окт Вести.Партия авиационных боеприпасов для F‑16, переданная Украине из Дании, не сможет усилить украинскую ПВО сама по себе. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Он отметил, что при дефиците наземных систем ПВО и дорогих зенитных ракет ВСУ планируют направлять истребители против дронов, поражая несколько БПЛА за один вылет.

Однако эффективность такой схемы ограничена рядом факторов. Во‑первых, на Украине количество подготовленных военных летчиков да и самих самолетов остается ограниченным, а значит, круглосуточное патрулирование невозможно. Во‑вторых, не скидываем со счетов умение "Гераней" применять тактику низковысотного полета и движение десятков аппаратов "россыпью". В‑третьих, успех в перехвате дронов такого типа зависит от устойчивой работы системы раннего предупреждения и обмена данными между радарами, командными пунктами и экипажами отметил Поддубный

По его мнению, новые боеприпасы смогут усилить ПВО киевского режима только в комплексе с другой помощью.

Передача Данией боеприпасов для F‑16 - это элемент комплексного подхода к усилению украинской ПВО, но не "волшебное решение". Датские посылки безусловно расширяют возможности ПВО противника, но их эффект может проявится только в связке с разведкой, управлением и подготовкой украинских экипажей заключил военкор

Ранее министерство обороны Украины сообщило, что правительство Дании в ускоренном режиме передало Киеву свыше 50 тысяч боеприпасов для бортовых пушек истребителей F-16. По данным украинского ведомства, эти боеприпасы уже используются пилотами ВСУ.