Дания в ускоренном режиме передала Киеву 50 тыс. боеприпасов для F-16

Дания передала Украине 50 тыс. боеприпасов для F-16 Дания в ускоренном режиме передала Киеву 50 тыс. боеприпасов для F-16

Москва23 окт Вести.Правительство Дании в ускоренном режиме передало Киеву свыше 50 тысяч боеприпасов для бортовых пушек истребителей F-16. Об этом сообщило Минобороны Украины.

По данным украинского ведомства, эти боеприпасы уже используются пилотами ВСУ.

Дания в ускоренном режиме передала Украине более 50 тыс. боеприпасов калибра 20 мм для бортовых пушек истребителей F-16 говорится в публикации ведомства в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская)

Ранее военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный заявил, что украинская система противовоздушной обороны еще справляется с атаками дронов, однако бессильна против ракет.