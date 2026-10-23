Москва23 октВести.Правительство Дании в ускоренном режиме передало Киеву свыше 50 тысяч боеприпасов для бортовых пушек истребителей F-16. Об этом сообщило Минобороны Украины.
По данным украинского ведомства, эти боеприпасы уже используются пилотами ВСУ.
Дания в ускоренном режиме передала Украине более 50 тыс. боеприпасов калибра 20 мм для бортовых пушек истребителей F-16говорится в публикации ведомства в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская)
Ранее военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный заявил, что украинская система противовоздушной обороны еще справляется с атаками дронов, однако бессильна против ракет.