Власти Британии объявят о передаче Украине более 1 тысячи дальнобойных БПЛА Бернем объявит о передаче Киеву свыше 1 тысячи дальнобойных беспилотников

Москва19 ноя Вести.Власти Великобритании во время саммита правительств стран – членов "коалиции желающих" в Берлине объявят о передаче Киеву более одной тысячи дальнобойных беспилотников. Об этом сообщается в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Эндрю Бернема, передает агентство РИА Новости.

Указывается, что Британия передаст Киеву ударные дроны, способные нести тяжелые боеголовки. Кроме того, Лондон обязуется производить и поставлять Украине морские, логистические и разведывательные дроны.

Украина получит еще более тысячи дальнобойных ударных дронов... По прибытии в Берлин премьер-министр Энди Бернем объявит о новом пакете помощи на сумму 260 миллионов фунтов стерлингов (примерно 341 миллион долларов), включающем дальнобойные дроны, способные преодолевать расстояние более тысячи километров, что сравнимо с расстоянием между Лондоном и Берлином сказано в тексте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее уже сообщала, что Британия этой зимой собирается передать Украине более одной тысячи ракет и десять радаров для ПВО​​​, выполняя план "могилизации" украинцев.

Москва при этом считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию конфликта на Украине и напрямую вовлекают страны НАТО в этот конфликт.

До этого министр обороны Великобритании Уэс Стритинг призвал союзников оценивать расходы на поддержку Киева с учетом возможных последствий победы России в конфликте.