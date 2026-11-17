Москва17 нояВести.Великобритания в течение предстоящей зимы поставит Украине более 1 тысячи ракет для противовоздушной обороны. Об этом сообщило британское Министерство обороны.
По информации ведомства, поддержка украинской ПВО обойдется Лондону в примерно 316 миллионов долларов.
Поддержка включает в себя более 1000 дополнительных ракет малой дальности для противовоздушной обороны и более десятка радаров для ПВОговорится в заявлении
В Минобороны уточнили, что ракеты будут производиться на заводе французской компании Thales в Белфасте.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин выделит 300 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины в рамках очередного пакета военной помощи по программе PURL.