Минобороны Британии: Лондон поставит Киеву более 1 тысячи ракет для ПВО

Британия поставит Украине свыше 1 тысячи ракет для противовоздушной обороны Минобороны Британии: Лондон поставит Киеву более 1 тысячи ракет для ПВО

Москва17 ноя Вести.Великобритания в течение предстоящей зимы поставит Украине более 1 тысячи ракет для противовоздушной обороны. Об этом сообщило британское Министерство обороны.

По информации ведомства, поддержка украинской ПВО обойдется Лондону в примерно 316 миллионов долларов.

Поддержка включает в себя более 1000 дополнительных ракет малой дальности для противовоздушной обороны и более десятка радаров для ПВО говорится в заявлении

В Минобороны уточнили, что ракеты будут производиться на заводе французской компании Thales в Белфасте.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин выделит 300 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины в рамках очередного пакета военной помощи по программе PURL.