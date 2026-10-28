Москва28 окт Вести.Великобритания предоставит Украине еще 10 миллиардов евро (около 13 миллиардов долларов) на экономическую и военную поддержку в противостоянии с Россией. Об этом во время выступления в палате общин парламента заявил британский министр финансов Джон Хили.

По словам главы ведомства, пакет формируется за счет кредитов и экспортных финансовых гарантий.

До этого правительство Великобритании объявило о выделении Украине средств на восстановление Чернобыльской АЭС, на ремонтные работы планируют направить примерно 22,4 миллиона долларов.

Как заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, "нежная" Европа не осознает последствий финансирования Киева. Причем сама "евротройка" (Великобритания, Германия и Франция) - это новый рейх, использующий Украину как таран.