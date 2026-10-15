Украина получит от Великобритании более $22 млн на ремонт Чернобыльской АЭС

Великобритания даст Украине $22 млн на восстановление Чернобыльской АЭС Украина получит от Великобритании более $22 млн на ремонт Чернобыльской АЭС

Москва15 окт Вести.Правительство Великобритании объявило о выделении Украине средств на восстановление Чернобыльской АЭС, на ремонтные работы планируют направить примерно 22,4 миллиона долларов. Об этом сообщается на официальном сайте британского кабинета министров.

Великобритания выделяет 17 миллионов фунтов (22,4 миллионов долларов) в рамках новой программы поддержки ремонта Чернобыльской атомной электростанции сказано в заявлении

В феврале 2025 года интернет-пользователи разместили в социальных сетях видео, на котором беспилотник атаковал изоляционное сооружение (саркофаг) над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Украинские СМИ утверждали, что удар нанес дрон-камикадзе.

В Государственной думе расценили эту атаку как провокацию киевского режима, приуроченную к проходившей тогда Мюнхенской конференции по безопасности.

В начале сентября стало известно, что киевский режим стягивает боевиков и свозит большое количество боеприпасов в район Чернобыльской АЭС.