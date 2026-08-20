Москва20 авг Вести.Власти Германии хотят выделить 50 миллионов евро на ремонт саркофага Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), поврежденного в результате атаки беспилотника в феврале 2025 года.

Берлин рассматривает финансирование ремонта разрушенного саркофага как часть более широкого международного решения, пишет издание Handelsblatt со ссылкой на министра окружающей среды ФРГ Карстена Шнайдера. В ходе визита на станцию он выразил уверенность, что бундестаг одобрит инициативу, однако подчеркнул, что рассчитывает на финансовое участие и других государств.

Согласно данным руководства электростанции, общая стоимость ремонтных работ оценивается примерно в 500 миллионов евро.

Удар беспилотника по саркофагу ЧАЭС произошел в день старта Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года. Видео атаки тогда разошлось в соцсетях. Украинские СМИ утверждали, что объект был атакован ударным дроном, а Киев попытался возложить ответственность за инцидент на Москву, не представив никаких доказательств. В Госдуме РФ произошедшее назвали провокацией Украины в преддверии Мюнхенской конференции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что любые утверждения об ударах РФ по объектам ядерной энергетики являются провокацией и подтасовкой, к которой не гнушается прибегать Киев.

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), осмотревшие место происшествия, установили, что беспилотник пробил в крыше защитного сооружения отверстие диаметром около шести метров, однако несущая конструкция здания повреждена не была. Проведенные измерения подтвердили, что уровень радиации не превышает норму. При этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что сам инцидент свидетельствует о сохраняющихся ядерных рисках.