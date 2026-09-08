Великобритания выделит £100 млн на ПВО Украины, в том числе на ракеты Patriot

Британия выделит £100 млн на поддержку ПВО Украины Великобритания выделит £100 млн на ПВО Украины, в том числе на ракеты Patriot

Москва8 сен Вести.Власти Великобритании намерены выделить 100 миллионов фунтов стерлингов для поддержки ПВО Украины, в пакет помощи входят ракеты к Patriot. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на британское правительство.

Британия выделит 100 миллионов фунтов стерлингов на пакет мер по противовоздушной обороне, включая ракеты Patriot, чтобы оказать помощь Украине говорится в сообщении

Ранее агентство пришло к выводу, что предупреждение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об ответе на передачу Великобританией оружия Украине стало самым серьезным предостережением Москвы за последнее время. Дипломат отметила, что Лондон находится в одном шаге от статуса юридического соучастника конфликта на Украине.