Москва8 сенВести.Власти Великобритании намерены выделить 100 миллионов фунтов стерлингов для поддержки ПВО Украины, в пакет помощи входят ракеты к Patriot. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на британское правительство.
Британия выделит 100 миллионов фунтов стерлингов на пакет мер по противовоздушной обороне, включая ракеты Patriot, чтобы оказать помощь Украинеговорится в сообщении
Ранее агентство пришло к выводу, что предупреждение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об ответе на передачу Великобританией оружия Украине стало самым серьезным предостережением Москвы за последнее время. Дипломат отметила, что Лондон находится в одном шаге от статуса юридического соучастника конфликта на Украине.