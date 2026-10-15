Москва15 окт Вести.Великобритания намерена поставить Украине дополнительную партию ракет Storm Shadow. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным журналистов, этот вопрос обсуждался 14 октября в Лондоне в ходе встречи премьер-министра Британии Эндрю Бернема и Владимира Зеленского. Иные детали возможной сделки не раскрываются.

14 октября Зеленский прибыл в Британию, где встретился с королем Карлом III и Бернемом. По данным Reuters, поездка была обусловлена в том числе обострением отношений Киева с США на фоне критических заявлений американского президента в адрес главы киевского режима.

Ранее журналист ИС "Вести" Валентин Богданов предположил, что Зеленский отправился в Лондон для того, чтобы договориться о личных гарантиях после сдачи дел.