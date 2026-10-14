Москва14 октВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский прибудет 14 октября в Британию для переговоров с премьер-министром страны Энди Бернемом, сообщает сайт правительства Британии.
Премьер-министр сегодня примет Владимира Зеленского на Даунинг-стритотмечает сайт
Британия намерена ускорить поставки многоцелевых ракет (Lightweight Multirole Missile, LMM) для ПВО Украины. Ракету LMM применяют для пусков с вертолетов, катеров, сухопутных установок и переносных зенитных комплексов. Ракета поражает различные наземные, надводные и воздушные цели.
Великобритания также ускорит выделение 10 млн фунтов стерлингов ($13 млн - прим. ред.) из объявленного сегодня пакета помощи в виде поставок ракет на 45 млн фунтов стерлингов ($64 млн - прим. ред.)уточняет сайт британского правительства
Кроме того, Британия выделит 1,6 млрд фунтов стерлингов (почти $2 млрд - прим. ред.) на поставку Киеву более 5 тыс. многоцелевых ракет "Мартлет" для ПВО в течение следующих четырех лет.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическом сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что правительства Британии и стран ЕС должны прекратить разжигание войны, поскольку простые британцы и европейцы хотят мира.