Зеленский 14 октября прибудет в Лондон для переговоров с Бернемом

Зеленский прибудет 14 октября в Лондон на встречу с Бернемом Зеленский 14 октября прибудет в Лондон для переговоров с Бернемом

Москва14 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский прибудет 14 октября в Британию для переговоров с премьер-министром страны Энди Бернемом, сообщает сайт правительства Британии.

Премьер-министр сегодня примет Владимира Зеленского на Даунинг-стрит отмечает сайт

Британия намерена ускорить поставки многоцелевых ракет (Lightweight Multirole Missile, LMM) для ПВО Украины. Ракету LMM применяют для пусков с вертолетов, катеров, сухопутных установок и переносных зенитных комплексов. Ракета поражает различные наземные, надводные и воздушные цели.

Великобритания также ускорит выделение 10 млн фунтов стерлингов ($13 млн - прим. ред.) из объявленного сегодня пакета помощи в виде поставок ракет на 45 млн фунтов стерлингов ($64 млн - прим. ред.) уточняет сайт британского правительства

Кроме того, Британия выделит 1,6 млрд фунтов стерлингов (почти $2 млрд - прим. ред.) на поставку Киеву более 5 тыс. многоцелевых ракет "Мартлет" для ПВО в течение следующих четырех лет.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическом сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что правительства Британии и стран ЕС должны прекратить разжигание войны, поскольку простые британцы и европейцы хотят мира.