Москва14 окт Вести.Британия ускорит передачу Украине многоцелевых ракет Lightweight Multirole Missiles (LMM), сообщает канцелярия британского премьер-министра Энди Бернэма.

Великобритания усилит поддержку Украины, поставив ракеты для ПВО на 45 млн фунтов стерлингов ($60 млн - прим. ред.). Поставки ракет на 10 млн фунтов стерлингов из объявленного пакета в размере 45 млн фунтов ускорены, чтобы удовлетворить наиболее насущные потребности Украины в зимний сезон