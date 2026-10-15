Премьер-министр Британии: Лондон будет разрабатывать военную технику для Киева Бернем: Лондон продолжит разрабатывать военную технику для Киева

Москва15 окт Вести.Премьер-министр Великобритании Энди Бернем пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому продолжить разрабатывать для Украины новую военную технику. Об этом сообщили в канцелярии премьера.

Соответствующее заявление было сделано во время переговоров в Лондоне.

Премьер-министр заявил, что Великобритания продолжит разработку инновационных военных решений для использования на поле боя в Украине следует из сообщения канцелярии

Бернем также обсудил с Владимиром Зеленским отправку оружия Киеву со стороны других стран, включая британские ракеты большой дальности.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, Москва может ударить по военным объектам Великобритании на Украине и за ее пределами, если Киев начнет использовать британское оружие.