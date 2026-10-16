Москва16 окт Вести.Вооруженные силы Украины могут получить от Великобритании новую партию ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. Об этом сообщил российский военблогер Михаил Звинчук в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ранее эти ракеты не оказали существенного влияния на ход специальной военной операции. По его оценке, для Киева сейчас более значимую роль играют беспилотники. При этом Звинчук допустил, что новая поставка Storm Shadow может дать краткосрочный эффект.

Да, крылатые "Штормы" - опасное и точное оружие. Оно может дать результат в теории. Но он если и будет, то краткосрочный, и какого-то перелома от них ждать не стоит написал он

Ранее сообщалось, что Великобритания, пообещав поддержку Киеву, фактически намерена поставлять Украине оружие, которое может использоваться для атак против мирных жителей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для журналистов.