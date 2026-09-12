Военный эксперт прокомментировал возможное производство ракет SCALP на Украине Эксперт Селезнев: возможный выпуск SCALP на Украине говорит о кризисе поставок

Москва12 сен Вести.Возможное разрешение Великобритании и Франции на производство ракет Storm Shadow (также известных, как SCALP) на территории Украины свидетельствует о проблемах с поставками вооружения. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал военный обозреватель Денис Селезнев.

По мнению эксперта, новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем посетил Киев и должен был что-то подарить, таким подарком стало возможное разрешение Украине самостоятельно производить ракеты.

Подарили, разрешили – вот берите, производите. Если раньше мы наблюдали, как им передавали десятками, сотнями эти ракеты Storm Shadow, то исчерпав свои запасы и столкнувшись с лимитом производственных мощностей, они теперь разрешают их самим производить. И тут это, скорее, признак очевидного кризиса с возможностями поставок именно реальных материальных средств, да, реальных боеприпасов, чем какой-то, в общем, выход для Киева, который, пока что не замечен был тем, что он может производить такого класса технику заявил Селезнев

Ранее сообщалось о намерениях Великобритании и Франции разрешить производства дальнобойных крылатых ракет SCALP на территории Украины. Британский премьер-министр Энди Бернем и французский президент Эммануэль Макрон провели переговоры по этому вопросу.