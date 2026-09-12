Эксперт объяснил, почему Киев не сможет наладить производство ракет Storm Shadow Эксперт Потапов: на Украине нет мощностей для производства ракет Storm Shadow

Москва12 сен Вести.Украина не сможет наладить собственное производство ракет Storm Shadow (также известных как SCALP), поскольку в стране нет мощностей для такого сложного технологического процесса. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал разработчик систем РЭБ Игорь Потапов.

Эксперт отметил, что скрыть подобное производство под землей или разместить его в существующих зданиях не получится.

Мощностей, где смогут разместить настолько сложное технологическое производство, на Украине просто не осталось. Скрывать это под землей, копать сейчас либо задействовать существующие бизнес-торговые центры для этого – не хватит ресурсов. Плюс все компоненты, которые идут в ракетах на сегодняшний день такого уровня технологий, они на Украине производиться [не могут], добываться сырье для этих процессов не может заявил Потапов

Потапов подчеркнул, что воссоздать полный цикл производства вооружения на Украине невозможно по причине отсутствия в стране нужного сырья и специалистов.

Финишная сборка, и то под контролем лицензированного производителем персонала – это мы можем увидеть, но воссоздать любое вооружение для полного производства, начиная от компоновки сырья, заканчивая программным обеспечением, интеграцией и отладкой, и тестированием на Украине просто таких специалистов нет и сырья этого нет добавил Потапов

Ранее стало известно, что Британский премьер Энди Бернем и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры на тему организации производства дальнобойных крылатых ракет SCALP на территории Украины.