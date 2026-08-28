Эксперт заявил, что у Украины нет научного потенциала для сборки Storm Shadow У Украины нет научного потенциала для производства Storm Shadow, заявил эксперт

Москва28 авг Вести.У Украины нет научного потенциала для производства крылатых ракет Storm Shadow, чертежи которых ей передала Великобритания. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт Борис Джерелиевский.

Даже те ракеты, которые, как говорится, они сами выпускают… крылатые ракеты "Фламинго", в реальности их собирает вся Европа для них, то есть в лучшем случае там может быть какая-то финальная сборка осуществляется, а в реальности они сейчас не в состоянии это сделать, потому что все их мощности в основном уничтожены, и научный потенциал тоже у них растрачен и уничтожен. Это еще возможность, так скажем, действовать под чужим флагом. То есть в этом случае ВСУ будут как бы применять украинские Storm Shadow, а не английские сказал эксперт

Ранее газета The Telegraph сообщила, что британский премьер-министр Эндрю Бернем во время своей первой поездки в Киев передал главе киевского режима Владимиру Зеленскому "секретные чертежи" составляющих ракет Storm Shadow.