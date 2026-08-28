Стало известно о дальности ракет, на которые Украина получит лицензии Кнутов рассказал о дальности ракет, на которые Украина получит лицензии

Москва28 авг Вести.Дальность ракет Storm Shadow, на производство которых Украина может получить лицензии, составляет от 300 до 550 километров. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

"Миражи" появились во Франции, которые тоже могут выступать в качестве носителей. А в последующем, вероятно, даже будет разработана наземная пусковая установка. Дальность этой ракеты в экспортной версии – 300 км, версия, которую используют Великобритания и Франция, – 550 км. На какую версию ракеты будет передана лицензия, не раскрывается. И боевая часть у этой ракеты 450 кг, что достаточно много. Но надо сказать, что мы по таким ракетам уже не один год стреляем, успешно сбиваем и знаем, как с ними бороться сказал он

Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что у Украины нет научного потенциала, поэтому она не сможет производить крылатые ракеты Storm Shadow, чертежи которых ей якобы передала Великобритания.