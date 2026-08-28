Эксперт раскрыл план Франции и Британии по поставкам ракет на Украину Коротченко рассказал о плане Франции и Британии по поставкам ракет на Украину

Москва28 авг Вести.Готовые ракеты, собранные во Франции и Великобритании, будут переданы Украине вместе с соответствующими боевыми расчетами французских и британских вооруженных сил. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Заявления, которые были сделаны в ходе недавнего саммита "коалиции желающих" в Киеве относительно передачи Британии, а потом, как мы понимаем, и Франции лицензионного пакета для самостоятельной сборки и производства этих ракет на Украине, не более чем операция по дезинформации. В крайнем случае будут просто шильдики с надписью "Made in Ukraine", а готовые ракеты, собранные во Франции и Великобритании, будут переданы режиму Зеленского вместе с соответствующими боевыми расчетами вооруженных сил указанных двух государств НАТО сказал эксперт

По его словам, де-факто это будет означать, что Франция и Великобритания вступили в войну с РФ, поскольку именно их военнослужащие и именно их ракетами будут наносить удары по России с территории Украины.

Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что у Украины нет научного потенциала для производства крылатых ракет Storm Shadow, чертежи которых ей передала Великобритания.