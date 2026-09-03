Москва3 сен Вести.Премьер-министр Великобритании Энди Бернема и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе первой личной встречи обсуждали создание на Украине линий по производству крылатых ракет SCALP. Однако по данному вопросу есть ряд нюансов, обращает внимание журналист ИС "Вести" Александр Хабаров.

В частности, на данный момент Великобритания стремится заручится поддержкой Парижа по вопросу ремилитаризации Европы.

Для Британии крайне важно заручиться поддержкой Франции, чтобы получить доступ к европейским проектам по ремилитаризации Европы. И здесь одним из ключевых препятствий была позиция Парижа, который требовал от Лондона предоставить некий вступительный взнос за право доступа к таким кредитам заметил Хабаров

Кроме того, указал Хабаров, по вопросу производства ракет на территории Украины категорично высказывалась официальная Москва.

Тема очень острая в отношениях, прежде всего, между Россией и Великобританией, она вызвала очень жесткую риторику со стороны России, но тем не менее Британия продолжает двигаться этим курсом сказал журналист

Нынешняя встреча британского премьера и президента Франции говорит о том, что стороны не желают отступать от намеченной траектории.

То, что президент Франции и премьер-министр Великобритании говорят о продолжении вот этого проекта по производству ракет на территории Украины, говорит о том, что они свои позиции не изменили. Однако есть достаточно много спорных вопросов в отношениях между двумя странами, и на этой встрече [Бернем и Макрон] вряд ли могли их разрешить полагает Хабаров

Ранее глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал безумцами членов правительства Франции за их готовность предоставить киевскому режиму технологии и информацию об изготовлении ракет Storm Shadow.