Эксперт озвучил, кто поддержал атаки ВСУ на российские топливные объекты Дандыкин: Зеленский заручился поддержкой Британии в ударах по российским НПЗ

Москва18 окт Вести.Великобритания поощряет удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской топливной инфраструктуре, глава киевского режима Владимир Зеленский мог заручиться поддержкой британской монархии в этом деле, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru.

[Зеленский] после поездки в Лондон сказал, что продолжит [атаковать российские НПЗ]. Значит, там ему оказали поддержку. Он встречался с [королем Великобритании] Карлом III и [премьер-министром] Эндрю Бернемом сказал Дандыкин

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Великобритания готовит поставку Киеву дополнительных ракет Storm Shadow, этот вопрос обсуждался 14 октября на встрече Бернема и Зеленского в Лондоне.