"Театр одного актера": Богданов рассказал, зачем Зеленский полетел в Лондон Журналист Богданов: Зеленский летал в Лондон за гарантиями личной безопасности

Москва15 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский отправился в Лондон для того, чтобы договориться о личных гарантиях после сдачи дел. Такое мнение выразил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в МАХ.

14 октября стало известно о поездке Зеленского в Лондон. Он встретился с королем Великобритании Карлом III, а также провел переговоры с премьер-министром Энди Бернемом.

Ясно, что Зеленский не ездил в Лондон что-то просить. Денег там нет. Cпутников тоже. Как и разведданных. Есть только честное слово, которое еще можно получить с Карла III. За гарантиями он туда летал. Причем, видимо, сугубо личными. Перед сдачей дел. Все остальное - это театр одного актера у микрофона считает Богданов

Премьер-министр Великобритании во время переговоров пообещал главе киевского режима продолжить разрабатывать для Украины новую военную технику. Бернем также обсудил с Зеленским отправку оружия Киеву, включая британские ракеты большой дальности, другими странам.