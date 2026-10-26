Москва26 окт Вести.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в комментарии для "Соловьёв Live" назвал "евротройку" (Великобритания, Германия и Франция) новым рейхом, использующим Украину как таран.

Дипломат указал на сходство украинских боевиков с членами националистических организаций времен Второй мировой войны. Он подчеркнул, что теперь Европа использует Украину как таран для уничтожения России.

Убивать-то вы идете по нашей команде, используете наше вооружение и подчиняетесь нашим командирам" - вот оно сходство. Украина используется новым рейхом. Ведь та же "евротройка" - это новое объединение, которое ставит перед собой, по сути дела, одни и те же цели и пока еще в открытую не говорит о необходимости уничтожения огромного количества людей. Но где-то в подкорке у них это сидит, они просто чуть более лояльно высказываются отметил Мирошник

Ранее первый заместитель председателя Госдумы РФ Иван Мельников заявил, что над киевским режимом нависла угроза нового Нюрнбергского процесса.