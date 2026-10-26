Москва26 окт Вести.В странах Европы наблюдаются изменения на политическом треке – появляются силы, которым не близка тема Украины. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его словам, положение политиков, которые придерживались украинского трека, ухудшается.

Сейчас они в очень сложном периоде, потому что заканчивается срок пребывания при власти стран, лидеров, которые сделали ставку на реакционность, на украинский трек. Уходит [президент Франции Эммануэль] Макрон, очень качается стул под [канцлером ФРГ Фридрихом] Мерцем, бесконечная ротация происходит в Великобритании. И сейчас все больше выкристаллизовываются партии, которые задаются вопросом: "А на кой черт нам эта Украина и зачем мы тратим десятки миллиардов долларов, чтобы поддерживать странный режим, который нарушает все писаные и неписаные правила? указал Мирошник

Дипломат подчеркнул, что эта альтернативное мнение лишь набирает обороты.

Появляются здравые силы, которые претендуют уже на то, чтобы просроченных политиков уже подвинуть в сторону. А они рассматривают украинский трек как основу, на которой могут продержаться их партии. Здесь назревает очень серьезный конфликт, и во что он выльется… В уличные бунты, в государственные перевороты, в жесткое противостояние - все покажут ближайшие месяцы, и спокойствия здесь пока никто не наблюдает подчеркнул дипломат

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