"Страшный сон, истерика": Мирошник рассказал о реакции ЕС на переговоры Мирошник: возможность проведения переговоров без Европы вызывает у нее истерику

Москва26 окт Вести.Возможность проведения переговоров, в том числе по украинскому вопросу, без европейских представителей вызывает у них истерику. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По словам дипломата, Европа прекрасно понимает, что ее роль в украинском конфликте нивелирована и приведет к ослаблению позиции на международной арене в целом.

Сейчас страшный сон происходит. Когда на горизонте замаячила возможность встречи лидеров Китая, России и США, это вызывает зубовный скрежет, истерику на европейском континенте, в ряде стран там. Они начинают тут же говорить: "Как это так? Как это без нас? Мы обязательно должны присутствовать за этим столом". Да, может, вы и могли бы присутствовать за этим столом, только опыт предыдущего вашего присутствия показывает, что ваша задача - не договариваться, а развалить любую конфигурацию договоренностей. Поэтому Европа сейчас и теряет свои позиции, она все больше становится на рельсы конфронтации отметил Мирошник

Ранее посол заявил, что террористические атаки украинских боевиков по городам России создают негативный фон для переговоров на гуманитарном и политическом треках.