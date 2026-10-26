Мирошник заявил, что атаки ВСУ создают негативный фон для переговоров Мирошник: атаки ВСУ по городам России создают негативный фон для переговоров

Москва26 окт Вести.Террористические атаки украинских боевиков по городам России создают негативный фон для переговоров на гуманитарном и политическом треках. На это указал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, слова которого передает РИА Новости.

Так он прокомментировал атаки украинских беспилотников по Воронежу.

Террористические вылазки и массированные атаки по крупным российским городам с таким количеством пострадавших создают негативный фон для подготовки переговоров, последующего проведения переговоров как на гуманитарном треке, так и на политическом треке, которые обсуждаются и планируются заявил Мирошник

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что ночью и утром понедельника, 26 октября, в небе над регионом ликвидировали 113 украинских БПЛА. Причем свыше 70 дронов сбили прямо над Воронежем.

По имеющимся данным, жертвами украинской атаки стали двое мужчин 1960 и 1973 годов рождения. Также сообщалось о 17 пострадавших, в числе которых ребенок. Им всем оказывают медицинскую помощь.