Мирошник прокомментировал массированную атаку ВСУ на Москву и Подмосковье Мирошник назвал конвульсиями Киева атаку ВСУ на Москву и Подмосковье

Москва6 окт Вести.Массированная атака Вооруженных сил Украины на Москву и Московскую область в ночь на 6 октября является конвульсиями киевского режима. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

По словам дипломата, Москва к настоящему моменту проинформировала свои представительства при международных организациях о действиях Киева.

Это конвульсивные действия Киева в попытках продолжать террористическую войну​​​. Им бы очень хотелось получить символический эффект от терактов, организованных по столице России, но это не в их силах сказал Мирошник

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал ночную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на регион одной из крупнейших. Минувшей ночью силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 185 БПЛА в 16 муниципалитетах над территорией области. В результате террористических действий украинских боевиков погибли два мирных жителя, еще девять пострадали.

Кроме того, ранним утром 6 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 20.30 мск 5 октября до 5.00 мск 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА - большая часть из них была уничтожена на дальних рубежах, 105 - были сбиты на подлете к Москве.