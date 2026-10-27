Москва27 окт Вести."Нежная" Европа, которая с пеной у рта кричит о необходимости продолжать финансировать Украину, не осознает дальнейших последствий. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он обратил внимание на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский открыто дал понять, что как только финансирование военных действий закончится, украинские боевики могут начать воевать против Европы.

Зеленский ж, по сути дела, по факту сказал: "Ребят, у нас тут 800 тысяч армия будет: либо вы ее будете кормить, либо она придет к вам"… 20 миллионов эмигрантов, 800-тысячная армия, значит, обстрелянных, обученных, наученных пользоваться дронами и вести террористическую войну – у вас подготовленный контингент. То есть, ребята, вы считаете, что у вас так много золота, денег, прочего, что вы ее продолжите финансировать, чтобы она воевала против нас? В какой-то момент ситуация может поменяться сказал Мирошник

По словам дипломата, европейские чиновники ничего не видят дальше своего носа.

Это очень нежная Европа. Я тут на днях прочитал статистику: в Германии, как только [ФРГ] начала говорить о том, что может быть возвращена мобилизация, количество людей, которые тут же написали о том, что они по всем возможным признакам не могут идти в Бундесвер, выросло в четыре раза. Вот она нежная Европа. Поэтому я не знаю, когда эти люди с пеной у рта кричат о том, что надо продолжать финансировать Украину, что они на что-то рассчитывают, о чем-то думают. Мне кажется, что дальше своего носа они не видят добавил он

Ранее Мирошник назвал "евротройку" (Великобритания, Германия и Франция) новым рейхом, использующим Украину как таран. Дипломат также указал на сходство украинских боевиков с членами националистических организаций времен Второй мировой войны.