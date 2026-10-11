Москва11 окт Вести.Для Европы становится неприятным откровением факт того, что на территории Евросоюза, куда пустили украинцев, начали появляться бандитские формирования. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в интервью для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что для ряда стран соседство с Украиной стало токсичным, и это начали понимать.

Для Европы это становится, знаете, таким неприятным откровением, что на территории Евросоюза, на которую они запустили украинцев, сформировались определенные бандформирования. Там появились уже такие группы, которые готовы убивать, которые готовы избивать, которые готовы выполнить заказ на оказание давления на каких-то людей. Они могут разворачивать там какие-то разведывательные сети. Поэтому, в принципе, вот это соседство с Украиной, которое стало сейчас токсичным, постепенно-постепенно начинают понимать в отдельных странах. Вот Брюссель этого видеть не хочет, а отдельные страны уже начинают просто на себе ощущать, какое счастье они получили вместе с киевским режимом, который находится на границе с их государствами либо достаточно близко заявил Мирошник

Дипломат подчеркнул, что украинцы готовы к совершению любых преступлений на территории ЕС.

Я, честно сказать, не нашел еще преступления, которое на Украине бы не совершалось, и этот режим не готов был бы к его совершению, вот в смысле, вот никогда и ни при каких условиях. Я такого еще не нашел. Там может быть реализовано все, что угодно, и это может быть выброшено и на территорию Евросоюза тоже добавил он

Ранее польский политолог Марек Мишкевич заявил, что готовность принимать украинских беженцев в Польше практически сошла на нет на фоне изменившегося отношения к ним. По его данным, в Польше впервые за время мониторинга противников приема украинских беженцев стало больше, чем сторонников: 52% против 42%.