ЕС благословил Киев на террористическую войну, заявил Мирошник Мирошник: выделив €90 млрд Киеву, ЕС благословил его на террористическую войну

Москва16 окт Вести.Выделение Евросоюзом (ЕС) €90 млрд Украине "благословило" киевский режим на террористическую войну против России. Об этом заявил в комментарии для "Соловьёв Live" посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

Мирошник в последние дни изложил данные о военных преступлениях Киева в ходе проходящих на площадке ООН мероприятий с участием представителей России. Одной из тем была эскалации терроризма со стороны киевского режима.

Для многих западников стало таким себе откровением, что после того, как Европейский союз выделил транш в €90 млрд киевскому режиму, то, по сути дела, они благословили его на террористическую войну сказал Мирошник

О выделении Евросоюзом первого транша в €3,2 млрд по кредиту на поддержку Украины в размере €90 млрд объявила в конце июня глава Еврокомиссии (ЕК) Усрула фон дер Ляйен.

Ранее Мирошник сообщил, что с начала текущего года от рук украинских боевиков пострадали 484 ребенка, 72 погибли. Также дипломат информировал, что пострадавшие в украинском плену россияне рассказывают о пытках, сравнимых со средневековыми, включая выжигание клейма.