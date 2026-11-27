Москва27 ноя Вести.Военно-промышленный комплекс Европы за счет конфликта на Украине осваивает рекордное количество средств. Об этом заявил в комментарии для "Соловьев Live" посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

Он отметил рост военных производств в самых разных европейских странах.

За всю историю, по крайней мере, последних десятилетий, такое количество денег, которое сегодня осваивается европейским военно-промышленным комплексом, не выделялось никогда. Никогда! Сегодня акции компании Rheinmetall выросли на 500%. Огромное количество новых производств открыто в Великобритании, в Норвегии, Дании, Польше, Чехии, которые получают колоссальные, миллиардные заказы на производство БТРов, дронов, снарядов - всего, чего угодно. И все идет сюда, и все счастливы сказал Мирошник

В этом процессе активно задействованы бывшие и действующие европейские политики, добавил дипломат.

И [экс-премьер Британии Борис] Джонсон там где-то участвует рядом, и [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен очень даже благоволит. А бедный [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц - так он уже готов свою страну раздеть, разуть и забрать деньги из социальных выплат, но продолжить финансировать это направление. Как-то очень вкусно у них это получается отметил Мирошник

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести" указал на лукавство стран Европы в финансировании Украины.