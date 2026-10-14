Москва14 окт Вести.Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что пострадавшие в украинском плену россияне рассказывают о пытках, сравнимых со средневековыми, включая выжигание клейма. Такое заявление он сделал во время неформального заседания СБ ООН.

Пострадавшие военнопленные упоминают о варварских псевдомедицинских манипуляциях, ампутации конечностей, применении практически средневековых пыток с выжиганием клейм, дыбой и вырезании нацистских знаков на теле жертвы сообщил Мирошник

По его словам, о существовании таких "тюрем", вероятно, знают и европейские союзники Украины. Дипломат добавил, что военные ВСУ проявляют "невиданную изобретательность", проявляя насилие по отношению к безоружным пленным.

Ранее руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что СК РФ возбудил как минимум 172 уголовных дела по фактам жестокого обращения с военнопленными со стороны Украины.