Мирошник: причастные к пыточным на Украине ответят за преступления

Мирошник: причастные к пыткам на Украине ответят за преступления Мирошник: причастные к пыточным на Украине ответят за преступления

Москва11 ноя Вести.Все лица, связанные с секретными пыточными на Украине, ответят за свои тяжелейшие преступления вне зависимости от срока давности, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью РИА Новости.

На подобные преступления распространяются международные конвенции о неприменимости срока давности, уточнил Мирошник.

Это значит, что независимо от того, сколько времени пройдет до окончания расследования, преступникам придется ответить за содеянное приводит РИА Новости слова Мирошника

Председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов рассказал, что тайные пыточные на Украине зачастую оборудуют в частных домах, скрывая их за высокими заборами. Пыточные могут также находиться в заводских цехах и подвалах административных зданий.

Между тем в пророссийском подполье рассказали, что граждан Украины, которые попали в пыточные, держат там месяцами с целью выбить нужные показания или деньги.