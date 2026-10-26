Посол МИД РФ заявил, что на Украине пленным отрубают пальцы и выжигают клеймо Мирошник: в украинских тюрьмах пленным отрубают пальцы и выжигают клеймо

Москва26 окт Вести.В украинских секретных тюрьмах пленным ампутируют конечности и выжигают клеймо. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, которые приводит KP.RU, все, кто выбрался из украинского плена, дали соответствующие показания, а их слова оформлены в виде протоколов.

Выжигали клеймо. Вырезали нацистские знаки на теле. Делали псевдомедицинские манипуляции. Ампутировали конечности. … Могут палец отрубить сказал Родион Мирошник

Он добавил, что секретных тюрем на Украине десятки. Убийство там – это ежедневная практика, туда наблюдатели не приезжают. Международный комитет Красного Креста регулярно получает материалы по издевательствам в украинском плену, однако все это замалчивается.

24 октября российский военнослужащий Александр, освобожденный в рамках прошедшего обмена военнопленными между Россией и Украиной, рассказал, что в украинском плену к бойцам ВС РФ почти каждый день применяли физическую силу.