Боец ВС РФ рассказал о моральном и физическом насилии в украинском плену

Освобожденный боец ВС РФ рассказал о пытках в украинском плену Боец ВС РФ рассказал о моральном и физическом насилии в украинском плену

Москва24 окт Вести.Российский военнослужащий Александр, освобожденный в рамках прошедшего в пятницу обмена военнопленными между Россией и Украиной, в беседе с RT рассказал об условиях в украинском плену.

Александр, отмечает издание, считался погибшим. Он рассказал, что "пострадал маленько" за дерзкое общение с украинскими боевиками.

Было моральное и физическое давление очень сильное, применяли физическую силу почти каждый день сказал боец

Он также отметил, что все украинские военные вокруг него говорили на русском языке.

В пятницу Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 270 на 270. МО РФ публиковало видеоролик с российскими военнослужащими, вернувшимися на родину.