Москва24 октВести.Российский военнослужащий Александр, освобожденный в рамках прошедшего в пятницу обмена военнопленными между Россией и Украиной, в беседе с RT рассказал об условиях в украинском плену.
Александр, отмечает издание, считался погибшим. Он рассказал, что "пострадал маленько" за дерзкое общение с украинскими боевиками.
Было моральное и физическое давление очень сильное, применяли физическую силу почти каждый деньсказал боец
Он также отметил, что все украинские военные вокруг него говорили на русском языке.
В пятницу Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 270 на 270. МО РФ публиковало видеоролик с российскими военнослужащими, вернувшимися на родину.