Боец Мустяце: с Украины сыпались оскорбления, когда там узнали, что я служу в РФ

Боец Мустяце рассказал об оскорблениях со стороны украинцев Боец Мустяце: с Украины сыпались оскорбления, когда там узнали, что я служу в РФ

Москва10 сен Вести.Российский боец Александр Мустяце рассказал ИС "Вести", что украинцы писали ему оскорбления. Это произошло после того, как выяснилось, что солдат воюет за Россию.

Между тем ранее британский Times утверждал, что Мустяце подростком украли во время штурма Херсонской области и силой вывезли с Украины в Москву. Позже стало известно, что Александр вырос и вступил в ряды российской армии.

Вот и начали писать разную фигню. Пытались оскорблять разными словами там и так далее… Все, а потом прекратилось все. Никто уже не писал поделился боец

Ранее Мустяце рассказал, как отреагировал на то, что в Киеве появился его памятник.