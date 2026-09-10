Воюющий за РФ "похищенный" ребенок рассказал о чувствах при освобождении Крынок Боец Мустяце рассказал, что испытал после освобождения родного села

Москва10 сен Вести.Российский солдат-доброволец Александр Мустяце рассказал, что после новости об освобождении Крынок подумал о скором строительстве на этом месте нового города. Об этом он сообщил в интервью ИС "Вести".

Мустяце родился в Крынках, позже переехал в Краснодар. По данным британской газеты The Times, его якобы похитили во время штурма Херсонской области и насильно вывезли в Москву. На вопрос, какие чувства испытал, узнав об освобождении родного села, он ответил, что решил, что скоро там будет новый город.

Я уже на тот момент в Краснодаре жил. В новостях объявили, что их освободили полностью. Я и подумал, что скоро там новый город будет, обустраивать все новое там будут, когда война закончится рассказал боец

Ранее названый на Украине "похищенным ребенком" заявил, что ему поступали оскорбления от украинцев. Он добавил, что развеселился, увидев памятник себе в Киеве.