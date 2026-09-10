Боец ВС РФ Мустяце заявил, что ему было смешно увидеть свой памятник в Киеве Боец ВС РФ Мустяце: было смешно увидеть свой памятник в Киеве

Москва10 сен Вести.Российскому солдату-добровольцу Александру Мустяце, который с 2022 года числится в украинском официальном реестре пропавших детей войны, было смешно увидеть свой памятник в Киеве. Об этом военный рассказал в интервью ИС "Вести".

Александр Мустяце – уроженец села Крынки. С 2022 года он числится в украинском официальном реестре детей, которых якобы похитила Россия. Александра искали четыре года, а недавно обнаружили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в рядах вооруженных сил России (ВС РФ). Александра Мустяце никто не воровал, все это время он жил в России, а когда достиг совершеннолетия, добровольно заключил контракт. Сейчас Александра обвиняют в покушении на целостность Украины.

Когда начали писать ..., что пропавший, как ребенок войны и так далее, памятник в Киеве поставили. Памятник выглядел так - типа, моя фотка там на памятнике была. В центре Киева где-то, соцсети выставили. Просто смешно было поначалу. А потом в соцсетях ... увидели фотки мои, то, что я в вооруженных силах Российской Федерации служу сказал он

Эту историю тиражируют как первый случай, когда якобы похищенный украинский ребенок, считавшийся пропавшим без вести после достижения совершеннолетия, присоединился к войскам, воюющим против Украины.

Истории о "похищении детей Россией" — очередной бред, которым пытается оперировать Украина, заявил ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Так он прокомментировал вбросы о том, что Киев якобы "вернул 2,5 тысячи детей". По словам дипломата, на самом деле из России эти дети не выезжали, так как они могут пересечь границу исключительно с родителями.