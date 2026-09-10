Боец Мустяце рассказал, что его семья переехала из Крынок в Краснодар в 2022-м

Семья бойца ВС РФ Мустяце в 2022 году переехала из Крынок в Краснодар Боец Мустяце рассказал, что его семья переехала из Крынок в Краснодар в 2022-м

Москва10 сен Вести.Семья российского солдата Александра Мустяце в 2022 году переехала из села Крынки Херсонской области в Краснодар. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".

По словам бойца, специальная военная операция (СВО) началась, когда ему было 14 лет.

Причем мы сразу, она только началась, только начали вот бомбить, все дела, и сразу уехали в Краснодар сказал он

Александр Мустяце – уроженец села Крынки. С 2022 года он числится в украинском официальном реестре детей, которых якобы похитила Россия. Александра искали четыре года, а недавно обнаружили в зоне СВО в рядах российской армии.

Мустяце никто не воровал, все это время он жил в России, а когда достиг совершеннолетия, добровольно заключил контракт. Эту историю тиражируют как первый случай, когда украинский ребенок, считавшийся пропавшим без вести, после достижения совершеннолетия присоединился к войскам, воюющим против Украины.

Ранее Александр Мустяце заявил, что планирует выполнять боевые задачи на херсонском направлении.