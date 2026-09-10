Боец ВС РФ Мустяце заявил о планах отправиться на херсонское направление Боец ВС РФ Мустяце заявил, что планирует отправиться на херсонское направление

Москва10 сен Вести.Российский военнослужащий Александр Мустяце, которому был поставлен памятник в Киеве, рассказал ИС "Вести", что планирует выполнят боевые задачи на херсонском направлении.

Вот с Херсонской у меня тут пара знакомых, но они сейчас прямо на Херсонском направлении идут. И я тоже подумал: надо пойти сказал он

Александр Мустяце с 2022 года числится в украинском официальном реестре детей, которых якобы похитила Россия. Александра искали четыре года, а недавно обнаружили в рядах российской армии. Мустяце никто не крал, все это время он жил в России, а когда достиг совершеннолетия, добровольно заключил контракт.

Это первый случай, когда украинский ребенок, считавшийся пропавшим без вести, после достижения совершеннолетия вступил в ВС РФ и сражается против киевского режима.