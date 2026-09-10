Боец ВС РФ Мустяце рассказал, как его семья отнеслась к подписанию контракта Боец ВС РФ Мустяце: семья нормально отнеслась к подписанию контракта с МО

Москва10 сен Вести.Военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации Александр Мустяце рассказал ИС "Вести", как его родные отреагировали, когда узнали, что юноша подписывает контракт с Минобороны России.

Он пояснил, что у него из близких остались тетя, дядя, бабушка, сестра и братья.

[Отнеслись] довольно нормально. Как я сказал, мне 18 лет, 26 февраля исполнилось. Вот я надумал и третьего марта уже контракт подписывал. Я им написал, что уезжаю… Приехали, проводили меня и нормально поделился Александр

Ранее история Мустяце широко освещалась в СМИ. Британская газета Times утверждала, будто молодого человека против воли привезли с Украины в Москву. Между тем вся семья Александра живет в России.