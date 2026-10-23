Москва23 октВести.Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 270 на 270, сообщили в Минобороны РФ.
23 октября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУговорится в сообщении ведомства
Освобожденные российские бойцы в настоящее время находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. С ними также работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
Далее военные РФ будут доставлены на родину для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
Ранее БЕЛТА сообщила о воссоединении российских и украинских семей на КПП "Новая Гута" на белорусско-украинской границе.