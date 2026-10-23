МО РФ сообщило о возвращении 270 российских военных из украинского плена

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 270 на 270 МО РФ сообщило о возвращении 270 российских военных из украинского плена

Москва23 окт Вести.Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 270 на 270, сообщили в Минобороны РФ.

23 октября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ говорится в сообщении ведомства

Освобожденные российские бойцы в настоящее время находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. С ними также работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Далее военные РФ будут доставлены на родину для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Ранее БЕЛТА сообщила о воссоединении российских и украинских семей на КПП "Новая Гута" на белорусско-украинской границе.